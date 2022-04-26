نشرة صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والعملات

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن وأرقام الطوارئ والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وثباتا شبه نسبي.

ينشر موقع “صدى البلد” لقرائه مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة خاصة في أيام شهر رمضان المبارك للتعرف على موعد أذان الفجر وصلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 ، 25 رمضان 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

سعر الذهب اليوم 26-4-2022

أظهر سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022،بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر يوم السبت الماضي، لتثبت جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-4-2022

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022، لليوم الرابع على التوالي بعد زيادته يوم السبت الماضي بمقدار 14 قرشا في البنوك المصرية.

يهتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات اليومية والأسعار، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

الحديد يتجاوز 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26 أبريل

يهتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات اليومية والأسعار، ومنها أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، في السوق المحلية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ينشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار اليومية والخاصة بالأسعار، ومنها سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.