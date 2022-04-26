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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 42 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 أبريل في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

يهتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات اليومية والأسعار،  ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

ويرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أبريل في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 42  و 43  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة

الدواجن البلدى :  بين 45- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-4-2022  فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه

كتكوت ساسو : 4._4.25 جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 25-4-2022  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-55 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.

            
أسعار البط اليوم الاثنين  25-4-2022  في السوق المحلية: 
أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.

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