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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد يتجاوز 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26 أبريل

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

يهتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات اليومية والأسعار،  ومنها أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، في السوق المحلية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

 

وسجل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300  يوم 14 مارس الماضي، بزيادة  5700 جنيه في الطن.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022:
سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاى 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 20000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:


أسمنت المسلح 1290 جنيها للطن بعد 1380 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1265 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1265 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل  1270 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1280 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1265 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

اسمنت السويدي  1290 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيهات للطن بعد 1320 الاسبوع الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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