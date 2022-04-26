ننشر جدول تدريب المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني

أعلنت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم ، جدول تدريب المعلمين “متعدد التخصصات” للصف الأول الإبتدائي.



حيث قررت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم ان يكون يوم 27 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والبحيرة والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

كما قررت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم تحديد يوم 29 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والشرقية والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

اما عن جدول تدريب المعلمين “ متعدد التخصصات” للصف الثاني الابتدائي ، فقد قررت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم تحديد يوم 28 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

كما حددت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم يوم 29 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

وبالنسبة لجدول تدريب معلمي متعدد التخصصات للصف الثالث الابتدائي ، فقد حددت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم يوم 26 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات الإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والمنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.

كما حددت منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم ، يوم 28 أبريل 2022 لتدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والشرقية والمنوفية والغربية وجنوب سيناء.