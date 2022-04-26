الزراعة: إجمالي القوة التخزينية لصوامع القمح 6 ملايين طن

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بشكل شامل بالزراعة وليس لحجم الإنتاج فقط، لافتاً إلى أننا بدأنا فى عملية المساحات المنزرعة وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة تبنت إنشاء صوامع القمح للسيطرة على عملية الهدر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن إجمالى الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 6 ملايين طن، وهو ما يوفر فرصة كبيرة لاحتياجات المواطن المصرى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أننا يمكن أن نصل إلى نهاية العام بدون حاجة إلى استيراد أقماح، لافتاً إلى أننا نسعى لزيادة المساحة المنزرعة وتعظيم إنتاجه من خلال توفير أصناف جديدة من التقاوى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أننا نعمل على توفير نظم زراعة جديدة والعمل على توفير طرق الزراعة الحديثة، إلى جانب البحث العلمى والميكنة الزراعية، لذلك فالمنظومة بالكامل شاهدت تطويرا كبيرا فى مجال إنتاج الأقماح.