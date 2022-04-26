وفاة سمير صبيح كابتن النادي الأهلي السابق بعد صراع مع المرض

توفي مساء أمس الإثنين قائد النادي الأهلي السابق فى الستينيات من القرن الماضي سمير صبيح بعد صراع مع المرض.

ويعتبر سمير صبيح كابتن النادى الأهلى في جيل ريعو والسايس وعلوى مطر وحمادة إمام وأبو رجيلة تحت قيادة الكابتن عبده صالح الوحش وقائد منتخب مصر تحت ١٨ سنة.

ثم انتقل الراحل سمير صبيح إلى نادى بنى سويف ثم نادى بور فؤاد ثم عاد إلى النادى الأهلى واختتم حياته بالقلعة الحمراء حتى حرب ٦٧ لانضمامه للقوات المسلحة.

وانضم سمير صبيح إلى المقاومة في محافظة الإسماعيلية بكلية ضباط الاحتياط مع الدكتور عبد المنعم عمارة، ثم انتقل إلى إدارة التجنيد بالقاهرة.

وشارك الراحل سمير صبيح في صفوف منتخب مصر العسكرى رفقة عادل هيكل حارس مرمى النادي الأهلي وكان من جيل المايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي وعبده نصحى وحسن الشاذلي.

ويعتبر الراحل سمير صبيح مثله الأعلي فى الملاعب المصرية الراحل رفعت الفناجيلي.

واشتهر الراحل سمير صبيح بتسديد القذائف الصاروخية على مرمى المنافسين من خارج منطقة الجزاء.

وكان من عادة الراحل سمير صبيح عدم مغادرة المران عقب انتهاءه حيث يقوم بالمران على التسديد من خارج منطقة الجزاء على حارس المرمى.