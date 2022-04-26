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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد ريال
مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium “بتعليق حفيظ دراجي” و beIN 4K HDR و beIN Sports Connect.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد:

يستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا تحقيق فوزا عريضا على ريال مدريد في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد بهدف دون رد “ذهابا وإيابا”، بينما صعد ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، لكنه خسر أمام تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تسهل من مهمته في لقاء العودة.

وأكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي، أن تأهل ريال مدريد وفياريال إلى الدور نصف النهائي أمر لم يتوقعه أحد.

وأضاف أنشيلوتي أن ريال مدريد معتاد على تقديم أفضل مستوى كل أسبوع، واللاعبون معتادون أيضا على التعافي من الإجهاد في غضون أيام قليلة، وأن مباراة مانشستر سيتي متكافئة.

وذكرت تقارير صحفية أمس الاثنين، أن ريال مدريد سيفقد البرازيلي كاسيميرو أمام مانشستر سيتي، بسبب الإصابة.

يذكر أن الفائز من من مواجهتي مانشستر سيتي وريال مدريد، سيلتقي مع المتأهل من مباراتي ليفربول وفياريال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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