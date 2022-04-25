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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: تأكد غياب كاسيميرو عن ريال مدريد أمام السيتي بدوري الأبطال

كاسيميرو
كاسيميرو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن موقف البرازيلي كارلوس كاسيميرو من اللحاق بفريقه ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كاسيميرو قد تعرض لإصابة عضلية في مؤخرة الفخذ من ساقه اليسرى، ما غيبه عن آخر مباريات الفريق أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وبحسب إذاعة راديو كادينا سير الإسباني، فأنه تأكد غياب اللاعب البرازيلي عن فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، لعدم تعافيه من الإصابة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قرر البدء بالرباعي إدواردو كامافينجا، وفيدي فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش، في خط الوسط أمام مانشست رسيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني ريال مدريد مودريتش مانشستر سيتي كاسيميرو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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