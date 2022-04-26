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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأوبرا تختتم فعالياتها الرمضانية بحفل إنشاد في ليلة القدر

سهرة رمضانية
سهرة رمضانية

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات شهر رمضان المعظم بسهرة لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات تحتفل خلالها بليلة القدر وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 28 إبريل على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الروحانية لكبار الملحنين منها التعطيرة النبوية للشيخ سيد موسى ، ماشي فى نور الله لحمدى رضا ، نور عرش الله لأحمد عبدالله ، على مدنه أم هاشم ومدد يا نبي لمحمد الكحلاوى ، والله مالى غير محمد لطارق فؤاد ، لولا الله ما اهتدينا لاحمد عبدالله ، حسبى ربي من التراث الخليجي ، يا بارئ الكون لمرسي الحريري ، لا إله الا الله لجمال سلامة ، اللهم صلى على المحبوب لسامي الحفناوي ، النبي عربي لسيد إسماعيل ، تم البدر بدرى لكمال الطويل ، القلب يعشق لرياض السنباطى ، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى .. اداء محمد عبد الحميد ، أشرف زيدان ، أحمد حسن ، طه حسين ، إيهاب ندا ، سماح عباس.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر سهرة لفرقة الإنشاد الدينى المايسترو عمر فرحات مسرح الجمهورية

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