وزارة البيئة تهدي مديرية التعليم بالغربية حاويات قمامة ضمن مبادرة حياة كريمة

سلمت إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، اليوم، ٢٧٦ حاوية لجمع القمامة مُهداة من وزارة البيئة إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لتوزيعها علي المدارس بمركز زفتي وذلك لمنع وجود أي تراكمات للقمامة بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدارس بمركز زفتي وذلك حفاظاً علي صحة الطلاب بالمدارس وسلامة البيئة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة البيئة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنة رئيس الجهاز التنفيذي والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات والدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع والإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا بالعمل بتلك المبادرة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وحضر احتفالية التسليم، المهندس عمرو دغيدي مدير إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والمهندس هاني مصطفي وأحمد أبوجبل بإدارة المخلفات وجيهان مصطفي صابر مدير الإدارة التعليمية بزفتي وهشام مليجي آمين المخازن بإدارة زفتي التعليمية وهشام غباشي مدير المخازن بمديرية التربية والتعليم بالغربية وفتحي البرلسي آمين المخازن بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

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