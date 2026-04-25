قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الحلقة الأولى من الفرنساوي.. سامي الشيخ يكتشف خيانة زوجته ويرتكب جريمة قتل

الفنان سامي الشيخ
الفنان سامي الشيخ
أوركيد سامي

يكتشف يوسف عدلي ثابت (سامي الشيخ)، في الحلقة الأولى من مسلسل الفرنساوي، علاقة زوجته عائشة بن أحمد مع المحامي خالد الفرنساوي ( عمرو يوسف ) بعد مراقبتها، ويبدأ في خطته للانتقام بقتل السواق الخاص لها الذي كشف له الخبر.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.  

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين.

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

سامي الشيخ اخبار الفن نجوم الفن

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
الأجهزة
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
