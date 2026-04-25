الحلقة الأولى من الفرنساوي.. سامي الشيخ يكتشف خيانة زوجته ويرتكب جريمة قتل

يكتشف يوسف عدلي ثابت (سامي الشيخ)، في الحلقة الأولى من مسلسل الفرنساوي، علاقة زوجته عائشة بن أحمد مع المحامي خالد الفرنساوي ( عمرو يوسف ) بعد مراقبتها، ويبدأ في خطته للانتقام بقتل السواق الخاص لها الذي كشف له الخبر.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين.

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.