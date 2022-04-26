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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة في زفتى ..شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ6 قرى بمركز زفتى وذلك ضمن جولة شملت قرى نهطاي ، حنون ،سنبو الكبرى ،فرسيس، دمنهور الوحش وميت الرخا، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني .

بدأ المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاي حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10 % ، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ ملايين جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100% .

وفي قرية حنون تفقد المحافظ موقع إنشاء محطة الصرف الصحي والتي ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة وبلغت نسبة التنفيذ 60% بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، كما تفقد محطة الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش والتي ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه ، إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بالقرية ذاتها والتي يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه .

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وتفقد المحافظ في قرية سنبو الكبرى أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسبة تنفيذه 77 % بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه ، المجمع الخدمي والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % ، محطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب  تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 35 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ومحطة مياه فرسيس والتي بلغت نسبة تنفيذها 100 %.

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واختتمت الجولة في قرية ميت الرخا بتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 90% بتكلفة قدرها 6.7 مليون جنيه ، مركز شباب ميت الرخا والذي بلغت نسبة تنفيذه 20% بتكلفة قدرها 6.4 مليون جنيه ، محطة مياه ميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 20 % والوحدة الصحية بميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 96 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.

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الغربية محافظ الغربية الصرف الصحى المبادرة الرئاسية الشهر العقاري الوحده المحلية مركز زفتى مدينة زفتى

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