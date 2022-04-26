محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة في زفتى ..شاهد

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ6 قرى بمركز زفتى وذلك ضمن جولة شملت قرى نهطاي ، حنون ،سنبو الكبرى ،فرسيس، دمنهور الوحش وميت الرخا، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني .

بدأ المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاي حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10 % ، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ ملايين جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100% .

وفي قرية حنون تفقد المحافظ موقع إنشاء محطة الصرف الصحي والتي ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة وبلغت نسبة التنفيذ 60% بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، كما تفقد محطة الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش والتي ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه ، إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بالقرية ذاتها والتي يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه .

وتفقد المحافظ في قرية سنبو الكبرى أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسبة تنفيذه 77 % بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه ، المجمع الخدمي والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % ، محطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 35 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ومحطة مياه فرسيس والتي بلغت نسبة تنفيذها 100 %.

واختتمت الجولة في قرية ميت الرخا بتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 90% بتكلفة قدرها 6.7 مليون جنيه ، مركز شباب ميت الرخا والذي بلغت نسبة تنفيذه 20% بتكلفة قدرها 6.4 مليون جنيه ، محطة مياه ميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 20 % والوحدة الصحية بميت الرخا والتي بلغت نسبة تنفيذها 96 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.

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