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رياضة

وزير الشباب يشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول ضمن فعاليات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب المصري" الذى تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ إبريل الجارى بدار الهيئة الهندسية، بمشاركة أعضاء برلمان  الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

التقى الوزير قبل انطلاق الجلسة برئيس المجلس والوكيلين، والمقرر العام للجلسة، وهيئة مكتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر"،والذين تم انتخابهم أمس ضمن فعاليات نموذج المحاكاة.

حضر فعاليات الجلسة النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب محمد عمارة، والنائبة نهى الشريف ، والنائب محمود مسلم، والنائب محمود القط، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، وأحمد عفيفى رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، والدكتور محمد حسن معاون الوزير، والمعنيين بتنفيذ فعاليات البرنامج من الإدارة المركزية للبرلمان، وكذا حضور   المستشاريين القانونيين لوزير الشباب والرياضة وهم "المستشار طارق أبوزيد ، المستشار محمد دياب، المستشار ضياء الدرجلى".

رحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين حرصوا على حضور نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى، قائلاً:"برلمانى الطلائع والشباب يعدان من أهم المشروعات التى تهتم بهما الوزارة، ونسعى دائما لتطويرهما وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لاطلاق إبداعاتهم تحضيراً لمستقبل مرتبط بالتشريع المصرى والدور النيابي والغرف النيابية".

وقال: بدأنا العام الماضى فى تطوير انتخابات برلمان الشباب من خلال إجرائها بشكل إليكتروني، والتى شهدت حالة من الديمقراطية والتنافس بين كل المرشحين، لافتاً  أن التعلم والمحاكاة من أحد أهم مستهدفات برلمان الشباب سعياً نحو تعايش  أعضاء البرلمان مع جميع  التحديات التى تواجه المجتمع، والتعلم من آليات مواجهة تلك التحديات.

كما كشف الدكتور أشرف صبحى أنه يتم التنسيق مع السادة أعضاء مجلس النواب المصرى للاستعانة بأعضاء برلمان الشباب فى العمل معهم على أرض الواقع وفق التوزيع الجغرافى لهم كمدرسة تطبيقية حقيقية لأعضاء برلمان الشباب للتفاعل مع الجمهور وطلبات أهالى الدوائر المختلفة، بجانب حث أعضاء البرلمان على ابتكار  المبادرات المختلفة التى تساهم فى التنمية المجتمعية، وتطوير البرلمان.

واستمع الوزير لطلبات المناقشة العامة المقدمة خلال الجلسة حول دور الشباب فى دعم تنظيم مصر لقمة المناخ cop27، ودور الشباب فى دعم خطة الدولة لمواجهة جشع التجار واحتكار بعض السلع فى ظل الازمة الاقتصادية الحالية، وسياسة الحكومة  بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمى والتربوي بالمدارس الحكومية.

وزير الشباب مجلس النواب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية

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