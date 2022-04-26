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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات

صدى البلد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، تواجد عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

ووصل مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، الرئيس السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق،

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات

ومن المقرر أن يشهد حفل أفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي سداد المديونية الغارمين والغارمات الأسرة المصرية سداد مديونية

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