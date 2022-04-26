السيسي: حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبر عاجل، يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، “ وجة بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة”.

جاء ذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

شارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.