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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

 

وشهدت السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وفي عمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات، يأتي مزاد سيارات جمارك السويس ونويبع .

 

حيث أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية  ، عن اقامت فعليات جديدة لمزاد سيارات تابع جمارك السويس ونويبع والسخنة والأدبية وبدر والاسكندرية ، و سيقام في خلال شهر مايو المقبل وبالتحديد في يوم 10 مايو 2022، كما أن جميع السيارات والموتوسيكلات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض الآخر لا يرخص. 

 

 وقالت أن المزاد يشمل سيارات وبضائع ، كما يضم  الماركات جيب جراند شيروكي ، شيفروليه ، بيجو ، تاتا ، هوندا ، سكودا ، كاديلاك ، جي إم سي ، BMW ، مرسيدس ، سانج يونج ، ميتسوبيشي ، فولفو ، كما يتضمن المزاد رأس جرار وموتوسيكلات من ماركات مختلفة. 

 

بالاضافة الى بضائع جمارك نويبع والسخنة والسويس والأدبية وبدر والاسكندرية التي تشمل مواتير وأجزاء من موتوسيكلات وفسبا وبيتش باجي . 

 

كما تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي بالجيزة مقابل 400 جنيه.

 

وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً. وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه . ويدفع 30% فورد رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم من البيع الذي يتم بدون عمولة. 

وزارة المالية السوق المصري مزاد سيارات جمارك السويس BMW ميتسوبيشي سيارات شراء السيارات

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