دي بروين يهز شباك ريال مدريد مبكرًا بهدف لـ مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف مانشستر سيتي جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جون ستونز - إيمريك لابورت - روبين دياز - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: رودري - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - جابريال خيسوس - فيل فودين

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما