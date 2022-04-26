الإدارة الأمريكية قريبة من الاعتراف بفشل المفاوضات مع إيران

قال مسؤولون إسرائيليون إن فرص توقيع القوى العالمية على اتفاق نووي جديد مع إيران تتضاءل إلى حد كبير، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وفقًا الصحف العبرية، يوم الثلاثاء ، ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أنهم قريبون من الاعتراف بهزيمة هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن بالعودة إلى اتفاق 2015، والفشل في توقيع اتفاق مع إيران.

توقفت المحادثات في فيينا بين إيران والقوى العالمية لمدة ستة أسابيع ، بسبب مطالبة إيران ، حسبما ورد ، بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية.



وقال مسؤول لـ يكشف عن هويته : "إن احتمال توقيع الطرفين على اتفاق في المستقبل المنظور يتضاءل بمعدل كبير ".

وأشار مصدر استشهدت به الصحف العبرية أن البيت الأبيض "أكثر استعدادًا هذه الأيام ، عما كان في الماضي" للاعتراف باحتمال فشل المحادثات.

وفقًا لتقرير موقع أكسيس الأمريكي ، فإن إدارة بايدن "بدأت مؤخرًا مناقشة سيناريو" يقول بعدم جدوى إحياء الصفقة مع إيران.

في الأسبوع الماضي ، ادعى مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير أن مسؤولي إدارة بايدن أخطروا نظرائهم الأوروبيين بأن واشنطن لا تخطط لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا نظيره الأمريكي جيك سوليفان أمس في واشنطن ، بعد يوم من إبلاغ بايدن لرئيس الوزراء العبري نفتالي بينيت أنه سيزور إسرائيل في الأشهر المقبلة.

وفقًا لقراءة الولايات المتحدة للاجتماع ، أخبر سوليفان هولاتا أن "الولايات المتحدة متناغمة مع مخاوف إسرائيل بشأن التهديدات لأمنها ، بما في ذلك أولاً وقبل كل شيء من إيران والوكلاء المدعومين منها".

وخلال محادثته مع بايدن يوم الأحد ، قال بينيت "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن ، صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها ، لن يزيل الحرس الثوري من قائمة [وزارة الخارجية] للإرهابيين [الأجانب] "بحسب القراءة الإسرائيلية.

ودعت إيران يوم أمس الاثنين إلى اجتماع جديد "في أقرب وقت ممكن" لمفاوضات فيينا التي تعقدها مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "من المناسب عقد اجتماع وجها لوجه في أسرع وقت ممكن".

واشار "لم يتقرر بعد مكان وموعد عقد هذا الاجتماع وعلى أي مستوى ينبغي عقده ، لكنه على جدول الأعمال".

خفف اتفاق 2015 العقوبات على إيران مقابل قيود تهدف إلى ضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي ، وهو أمر نفت دائمًا أنها تريد القيام به.