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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيسترن كومباني يفرض التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي في الشوط الأول

البنك الاهلي
البنك الاهلي

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين البنك الأهلي وإيسترن كومباني في إطار مباريات الأسبوع ال١٦ من الدوري المصري الممتاز. 

افتتح التسجيل فريق البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي في الدقيقة ٢٥ قبل أن يتعادل لإيسترن كومباني خالد مصطفى في الدقيقة ٢٩ من زمن اللقاء.

ويدخل إيسترن كومبني لقاء وهو متذيل ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، أمام البنك الأهلي صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: إسحاق يعقوبو - محمد دبش - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم

الوسط: محمود سيد - محمد بسيوني - محمد أحمد لعبة

الهجوم: ناصر منسي - محمد هلال

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: الحسيني طه - محمد صالح - خالد مصطفى - أحمد حودة.

الوسط: عبد العزيز موسى - محمد الطرابلسي - محمد ناصر مودي - أحمد متعب

الهجوم: فراس عبد الله - أحمد أمين أوفا.

الدوري المصري ايسترن كومباني البنك الاهلي الدوري المصري الممتاز عبد العزيز موسي

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