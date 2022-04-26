إقبال كبير على شراء الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر.. فيديو وصور

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي ينتظره الجميع للاحتفال بالعيد ونهاية شهر رمضان الكريم، ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر انتشار الكحك والبسكويت في الأسواق.

ورصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، إقبال المواطنين علي شراء كحك العيد والبسكويت، داخل أحد المخابز لبيع الكحك والبسكويت والبيتي فور، من داخل أحد المخابز بمحافظة الجيزة.

وشهد إقبال المواطنين داخل مخبز الكحك والبسكويت، إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي المنطقة، والذين يستعدوا لعيد الفطر، عن طريق شراء الكحك والبسكويت والبيتي فور، وغيرها من مخبوزات العيد.

وتحدث عماد عثمان، صاحب متجر لبيع كحك العيد والبسكويت، إلي عدسة “صدي البلد” قائلًا أنه يوجد تشكيلة كبيرة من مخبوزات العيد، ومنها: الكحك السادة وبالمكسرات، وبسكويت سادة وبالمكسرات، وبيتي فور بنكهات مختلفة، وغريبة.

وتابع أنه يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين في أيام رمضان الأخيرة، علي شراء الكحك والبسكويت، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأوضح أن سعر الكحك السادة بـ 75 جنيهًا، وسعر الكحك بالمكسرات بـ 100 جنيهًا، وسعر الكحك بالبندق بـ 120 جنيهًا، وسعر الكحك بالعجمية بـ 80 جنيهًا، والكحك الملبن بـ 80 جنيهًا.

وتابع أن سعر البسكويت بـ 65 جنيهًا، وسعر البسكويت بالمكسرات بـ 80 جنيهًا، وسعر البسكويت بنكهات مختلفة بـ 75 جنيهًا، وسعر الغريبة بـ 80 جنيهًا.

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