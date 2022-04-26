الرئيس السيسي: أنا متواجد من أجل تنفيذ إرادتكم.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة صرفت شهريا مليار جنيه من أجل مواجهة الإرهاب لمدة 84 شهرا، وهذا كان نتيجة عدم الاستقرار في عام 2011 و2012 جاء بسببها انتخابات غير مستقرة جاءت بقوى غير جاهزة لقيادة دولة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسر المصرية اليوم: “أنا متواجد في موقعي من أجل تنفيذ إرادتكم وطول ما إرادتكم متواجدة أنا احترمها وأقدرها وأتوافق معها”.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التحديات التي كانت تواجه المصريين كانت كبيرة علي أي رئيس وكبيرة علي أي حكومة ولكن ليست كبيرة على إرادة المصريين.