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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاء ثابت: إفطار الأسرة المصرية تأكيد لروح الجمهورية الجديدة

علاء ثابت
علاء ثابت

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام إن إفطار الأسرة المصرية يعد بمثابة تظاهرة حب كبيرة وصادقة، عودنا عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون تعبيرا عن هذا التآلف المجتمعي الجامع لأواصر الأسرة المصرية، ولم يكن مجرد تجمع لأطياف وقوى المجتمع وتياراته المختلفة، بل هو في الواقع محفل للتعامل مع كل هموم الأسرة المصرية.


وأكد ثابت على صفحته على “فيسبوك” أنه من خلال متابعته لكلمة الرئيس في الإفطار أستطيع القول بكل ثقة بأن كل من حضر ذلك الإفطار قد وجد إجابة على سؤال أو قضية تشغله سواء كان ذلك السؤال شخصيا أو يتعلق بالأوضاع العامة، وتلك الإجابة كما قال الرئيس عنوانها الصراحة والصدق كما تعودنا مع الرئيس في كل لقاءاته وتصريحاته خلال الثماني سنوات الماضية، فقد طالت تصريحات الرئيس وهو يخاطب الأسرة المصرية جميع الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وتعرض أيضا لحالة الحوار القائمة بشأن درة تاج الدراما الرمضانية وأعني هنا مسلسل الاختيار3 ليؤكد الرئيس أن ما عرضه المسلسل جاء معبرا تماما عن الحقيقة.


وقال رئيس تحرير الأهرام: يهمني أن أتوقف عند قرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إذ أن ذلك القرار يعطي رسالة طمأنة لأسر بعض الشباب المحبوسين ويؤكد أن الدولة وهي تؤسس جمهوريتها الجديدة تستهدف مشاركة الجميع ولديها كل الرغبة والجدية في إنهاء ذلك الملف، والتأسيس لحوار مجتمعي جاد عن أولويات المرحلة المقبلة، فوجه الرئيس بتنظيم مؤتمر وطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع القوى الوطنية "بدون استثناء"، على أن ترفع مخرجاته إلى الرئيس. وتعاملا مع تداعيات الأزمة الأوكرانية كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كل أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية. وأتصور أن المجتمع مدعو الآن للتكاتف مع الرئيس والحكومة لوضع قرارات إفطار الأسرة المصرية موضع التنفيذ فهي كفيلة بتأمين عبورنا الآمن من المرحلة الحالية بكل تحدياتها كما عبرت الدولة كافة التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
وختم ثابت كلمة أنه وبدون أدنى مبالغة فإن ما أعلنه الرئيس اليوم يمثل نقطة انطلاقة جديدة نحو جمهورية جديدة تليق بالشعب المصري.

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