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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام شعبان عبد الرحيم: أبي حزين علي

عصام شعبان عبد الرحيم
عصام شعبان عبد الرحيم

قال عصام شعبان عبد الرحيم؛ إن عدد من جاءه في وفاة والده يثبت أنه شخص غير عادي وليس مجرد مطرب شعبي؛ مضيفا أنه يشعر بأن والده حزين عليه لأنه جاءه في المنام وقبله وقال له “استحمل شوية”.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال لقائه في برنامج سابع سما على قناة النهار أنه أكبر إخوته؛ وكان أقربهم من والده، وحاصرته المشاكل إلى حد التفكير بالهروب من كثرة المشاكل.

وأوضح عصام شعبان عبد الرحيم، أن صلب الخلافات بينه وبين إخوته لم يكن الميراث أو الفلوس بإستثناء أخ له يتسم بالعند وأعطاه حقه؛ مضيفا أن كان هناك خلافات بين عدوية أخيه وأبن أخته وحدث مشاجرة بينهما مطاردة بالسيارات.

وأشار عصام إلى أن إبنه من زوجته الأولى "مش جدع معه لكن بيشوفه"؛ مضيفا أنه لم يعد يحنو عليه بسبب إنتزاع حب والده من قلبه؛ معلقا: "قلبي جمد أو شيلت قلبي وحطيت بداله جزمة".

عصام شعبان عبد الرحيم مطرب شعبي شعبان عبد الرحيم سابع سما النهار

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