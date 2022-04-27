عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسد لشراء 100 ألف سيارة كهربائية

السعودية تبرم اتفاقية
السعودية تبرم اتفاقية مع لوسد لشراء 100 ألف سيارة كهربائية

أعلنت المملكة العربية السعودية إبرام اتفاقية مع شركة لوسد لشراء مركبات كهربائية، بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف مركبة، خلال 10 سنوات، وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقا للبيئة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين.

وأتي الاتفاقية تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى كونها تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

وجاء اختيار المملكة لشركة لوسد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنويًا.

وتهدف حكومة المملكة العربية السعودية من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص، كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، التي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

كما يأتي إبرام المملكة هذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع. كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة للعمل مع شركة لوسد على تطوير طرازات ومركبات جديدة، تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.

السعودية شركة لوسد مركبات كهربائية سيارات كهربائية رؤية المملكة 2030 سيارة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

موضوعات متعلقة

بـ 72 مليون يورو.. السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان

اقتصاد السعودية|منظمة التعاون الرقمي تعلن انضمام المغرب

ترشيحاتنا

الحكم وجّه السباب للفريق..المصري البورسعيدي يكشف ما حدث في مباراة نهضة بركان|فيديو

الشريف يكرم حفطة القرآن ضمن فعاليات احتفالية الإسكندرية بليلة القدر | صور

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

دعاء صلاة الوتر كامل مكتوب .. ردده تنال رضا الله وشفاعة النبي

دعاء ليلة القدر .. هذه أفضل الأدعية المستجابة من القرآن والسنة

تدشين كيا سبورتاج موديل 2023 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ