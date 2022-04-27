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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 72 مليون يورو.. السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان

السعودية وفرنسا
السعودية وفرنسا

أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الثلاثاء، أن بلادها والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني بمبلغ 72 مليون يورو. 

وأفادت السفارة الفرنسية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، في بيان لها أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وقعا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر السفارة مذكرة تفاهم للصندوق السعودي-الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.

وتهدف المذكرة الثنائية إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، وذلك بقيمة 72 مليون يورو، مناصفة بين فرنسا والسعودية، من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

وأعلن وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، أن "هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي". 

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وقال بخاري: "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان". 

وأوضحت آن جريو، سفيرة فرنسا في لبنان، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، أن العمل مع السعودية يهدف إلى دعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية، مشيرة إلى أن بلادها تقف إلى جانب الشعب اللبناني. 

ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة، اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار، بشكل غير مسبوق.

فرنسا لبنان السعودية الملك سلمان الليرة اللبنانية بيروت

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