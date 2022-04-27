بعد هزيمته للدراويش.. حلمي طولان: «فزنا بالناشئين.. وقلبي بيتقطع على الإسماعيلي»

علق حلمي طولان المدير الفني لإنبي على هزيمته للإسماعيلي في أرضه ووسط جماهيره خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة أون تايم بد اللقاء:"أنا بشكر كل فرد في الفريق اليوم سواء لاعبين شاركوا أو لم يشاركوا والجهاز الفني بالكامل".

وأضاف:"كل ما حدث في المباراة اليوم كنا نتدرب عليه حرف حرف واللاعبين نفزوا التعليمات بالحرف الواحد".

وأردف:"أنا عندي أكثر من نص الفريق ناشئين ولم أشتكي من ذلك لأني مدير فني كبير وذو خبرة وهي المرة الأول التي يحدث لفريق هذا، منهم ست لاعبين كانو في الملعب اليوم".

وأكمل:"أنا عشقي للإسماعيلي بعد الزمالك مباشرة وأنا قلبي بيتقطع على الإسماعيلي حاليا".