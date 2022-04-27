تنفيذ تعليمات الشناوي..تفاصيل جلسة موسيماني مع «شريف وعبد المنعم» قبل مواجهة وفاق سطيف

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع ثنائي محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبي الفريق الاول قبل الدخول في معسكر مغلق لمباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني طلب من محمد عبد المنعم التركيز داخل الملعب وعدم الانفعال وزيادة التوتر مطالبًا منه التحكم في انفعالاته داخل الملعب.

وأضاف شبانة، موسيماني شدد على عبد المنعم عدم الدخول في خلاف ونقاش كثير مع حكام المباراة حتى لا يحصل على بطاقات صفراء أو حمراء، فضلًا عن تشتيت تركيزه، مشددًا على ضرورة تنفيذ تعليمات قائد الفريق الحارس محمد الشناوي.

وأتم شبانة، مدرب الأهلي حذر محمد شريف من التهاون في تسجيل الأهداف واستغلال أنصاف الفرص ومساعدة زملائه من اجل تحقيق الفوز والانتصارات خاصة أن هناك لاعبين يحلمون بنفس الفرص التي حصل عليها لإثبات ذاتهم مع الفريق.