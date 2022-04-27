موسيماني يطالب شركة الكرة في الأهلي بتسويق "بواليا وبادجي"

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن توصية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال تقريره برحيل بعض اللاعبين، عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي علي هامش جلسته مع شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وبجضور محمود الخطيب.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني طلب رحيل الثنائي السنغالي أليو باجي والكونغولي والتر بواليا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف شبانة، هناك رغبة من جانب بيتسو موسيماني في رحيل الثنائي بالصيف المقبل وذلك مقابل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم الشق الأمامي في الفريق الأحمر.

وأتم شبانة، موسيماني تمسك بعدم عودة والتر بواليا أو أليو بادجي وذلك بسبب عدم اقتناعه بمستوى الثنائي من الناحية الفنية.