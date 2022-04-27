السودان: مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين بمواجهات قبلية دموية غرب دارفور

كشف السودان رسميا عن مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين، فى مواجهات قبلية دموية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك في غرب دارفور.

وقال حاكم غرب دارفور خميس عبدالله أبكر "أدت الأحداث إلى مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين".

واتهم الحاكم مجموعات قبلية لم يسمها، بالهجوم على منطقة كرينك وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور.

وأشارت السطات في السودان إلى تدمير البنية التحتية لمحلية كرينك، شملت مقر المحلية ورئاسة الشرطة.

وأدان حاكم غرب دارفور انسحاب القوات الحكومية من المنطقة بالتزامن مع الهجوم بدلا من حماية المدنيين.

وتابع "المجموعة المعتدية نفذت هجومها بآليات عسكرية ثقيلة المواطن العادي لا يمتلكها".

وتجددت الاشتباكات العنيفة في غرب دارفور، عقب مقتل اثنين من القبائل العربية من قبل مسلحين في منطقة "كرينك"، ما دفع ذويهم للقيام بحملة عسكرية بغرض الثأر.