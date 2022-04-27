سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا |شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في منطقة بيلجورود الروسية، قرب حدود أوكرانيا.

وأكد حاكم بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، سماع دوي سلسلة انفجارات في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأشار إلى اندلاع حريق بمستودع للذخيرة في المدينة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

Agora: Defesa aérea de Belgorod, Rússia (fronteira com a Ucrânia), é ativada e moradores locais relatam sons de “explosões”.



(sem detalhes) pic.twitter.com/ErZCUo1S3X — TheClue Brasil (@TheClueBrasil) April 27, 2022

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا وأوكرانيا، مقاطع فيديو ترصد الانفجارات في بيلجورود.

💥‼️Видео из Курска, где несколько минут назад погремели взрывы и ПВО сбили какой-то объект. Предполагают, что это украинский БПЛА pic.twitter.com/IHibeLahJs — Alexander Bunin (@abunin) April 27, 2022

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات في بيلجورود أن قرية غولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية، مما أسفر عن تدمير عدة مبان، وذلك دون تقديم أدلة.

على جانب آخر، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن أوكرانيا قد تنقسم إلى عدة أجزاء، محملا مسؤولية ما يمكن أن يقع مستقبلا للسلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين.

وأشار باتروشيف إلى أن "سياسات الغرب ونظام كييف الخاضع لها لن تؤدي إلا إلى انقسام أوكرانيا إلى عدة دول".

ويأتي التصريح بعد إعلان روسيا تركيزها على التوسع في السيطرة على قلب أوكرانيا الصناعي شرقا “دونباس”.

ويقاتل انفصاليون مدعومون من موسكو القوات الأوكرانية هناك منذ 2014 عندما اندلع صراع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وبدأت موسكو تحركا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير بعد أيام من اعترافها بـ"استقلال جمهوريتين" انفصاليتين.