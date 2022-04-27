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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا |شاهد

سلسلة انفجارات تهز
سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في منطقة بيلجورود الروسية، قرب حدود أوكرانيا.

وأكد حاكم بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، سماع دوي سلسلة انفجارات في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأشار إلى اندلاع حريق بمستودع للذخيرة في المدينة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا وأوكرانيا، مقاطع فيديو ترصد الانفجارات في بيلجورود.

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات في بيلجورود أن قرية غولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية، مما أسفر عن تدمير عدة مبان، وذلك دون تقديم أدلة.

على جانب آخر، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن أوكرانيا قد تنقسم إلى عدة أجزاء، محملا مسؤولية ما يمكن أن يقع مستقبلا للسلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين.

وأشار باتروشيف إلى أن "سياسات الغرب ونظام كييف الخاضع لها لن تؤدي إلا إلى انقسام أوكرانيا إلى عدة دول".

ويأتي التصريح بعد إعلان روسيا تركيزها على التوسع في السيطرة على قلب أوكرانيا الصناعي شرقا “دونباس”.

ويقاتل انفصاليون مدعومون من موسكو القوات الأوكرانية هناك منذ 2014 عندما اندلع صراع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وبدأت موسكو تحركا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير بعد أيام من اعترافها بـ"استقلال جمهوريتين" انفصاليتين.

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