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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

سوريا: مقتل 4 عسكريين
سوريا: مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين في هجوم إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، بمقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين، جراء الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق فجر الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا "أدى العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم إلى استشهاد أربعة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي إسرائيلي في العاصمة دمشق، إذ سمع انفجارات في سمائها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، إذ صدت الدفاعات الجوية هجومًا إسرائيليا في أجواء العاصمة.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سوريا، خلال نشاط روتيني لها، وفق ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي، في تغريدة له على حسابه بموقع ويتر "‏سقطت في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة للجيش داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي أنه لا خشية من تسرب للمعلومات نتيجة سقوط الطائرة المسيرة في سوريا، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادث.

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