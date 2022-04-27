ورشة عمل بعنوان "المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابي" بالغربية

القوي العاملة :

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للسيدات العاملات، بضرورة ممارسة حقهم فى الترشح فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية دورة 2022 – 2026 ، والمشاركة في العمل النقابي باعتبارها نبض التنظيم النقابي المصري .

وأكد الوزير أن الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كافة الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في العمل في كافة المجالات ،مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة ، وفتح الأبواب المغلقة أمامها .

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ورشة عمل بعنوان "المرأة العاملة .. نبض التنظيم النقابي" ، وذلك بمقر نادى نقابة النقل البري بالمحلة الكبري ،بحضور ياسر عيد وكيل المديرية ، والسيد الشرقاوي مدير منطقة عمل المحلة الكبري ، وزاهية السبخي مدير إدارة المرأة بالإسكندرية ، ومجموعة من السيدات العاملات أعضاء اللجان النقابية العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج ، وتعاون غزل المحلة الكبري، والإصلاح الزراعي ، وتفتيش الري، وموظفات مجلس مدينة المحلة الكبري ، وموظفي مكاتب البريد المصري .

ونقل وكيل المديرية ، شكر وتقدير وزير القوى العاملة للمرأة المصرية العاملة ، وتوجيهاته بأهمية مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات إيماناً بدورها المهم فى إنجاح تلك العملية ، وتتمتع بكافة حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات في النقابات العمالية لتكون صوتهن مسموع ، وتلبي احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية .

وتناولت الورشة محاضرة عن دور المنظمات النقابية في تعزيز المساواة بين الجنسين قدمتها زاهية السبخي ، تلتها محاضرة عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات النقابية العمالية وآليات الاستعداد لها قدمها مدير منطقة المحلة الكبرى .

وفي ختام الورشة تم عقد لقاء مفتوح للرد على تساؤلات الحضور حول إجراءات العملية الانتخابية ، وكيفية التقدم لها ، وشروطها ، ومدى أهمية تمثيل المرأة في مجالس إدارة المنظمات النقابية .

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