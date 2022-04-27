شيخ الأزهر: هناك فتنة تطل برأسها علينا وتستهدف التهوين من شأن القرآن والسنة

قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ،السنة ضرورة لفهم القرآن الكريم فهما كاملا صحيحا، لافتا إلى أن آيات القرآن الكريم إذا أخذت فى معزل عن الأحاديث النبوية فإنها تفقد أثرها أو قيمتها فى تنظيم حياة إنسانية بمختلف إمكاناتها.

وأشار إلى أن هذا السبب فى أن القرأن الكريم قد أتبع وأردف وأكمل بمجموعة من الأحاديث المأثورة المسندة إلى رسول الإسلام، “وكأنها ترد على حملات الهجوم على السنة النبوية ومحاولات التهوين من شأنها فى نفوس المسلمين.. ليصل إلى التهوين من شأن القرأن الكريم نفسه والعبث بتشريعاته وأحكامه”.

وأفاد أن تلك الفتنة ليست جديدة، وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حدثنا وحذرنا من ضلالها وضلال متعهديها منذ 15 قرنا من الزمان وفى أحاديث كثيرة عدت من معجزاته.

ووجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، التحيه لكل شعب فلسطين، معقبا: “شعب فلسطين البطل.. وتقديرا كبيرا لصمودك وتصميمك على حراسة المسجد الأقصي وحمايته والدفاع عنه ودعاءا من أعماق قلوبنا فى هذه المناسبة المباركة أن يحق الله الحق وينصر أهله وأعوانه ويبطل الباطل”.

وأختتم شيخ الأزهر، خلال إحتفالية الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، كلمته بالدعاء للرئيس السيسي بالمزيد من عون الله تعالي وسداده وتوفيقه.