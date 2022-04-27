مصرع أم ونجلتها صدمتهما سيارة مسرعة على طريق بلقاس جمصة

لقيت سيدة ونجلتها مصرعها، صدمتهما سيارة مسرعه أثناء عبور طريق بلقاس جمصه فى محافظة الدقهلية وفرت هاربة.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس جمصة أمام قرية الرزقة ومصرع اثنين.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع سيدة تدعى هدى أبو المعاطي وابنتها منى جمال من قرية الزهراء التابعه لمركز بلقاس حيث كانو عائدين من عزاء بدمياط و أثناء عبورهما الطريق أمام قرية الرزقة، صدمتهما سيارة مسرعه وفرت هاربه وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المتسببه فى الحادث وقائدها.