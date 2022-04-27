فرصتك في قريتك.. تطبيق جديد لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات

أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، تطبيق فرصتك في قريتك لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرات مختلفة..

مراكز التدريب الحرفي:

يحتوى تطبيق فرصتك في قريتك على مراكز التدريب الحرفي و تهدف مراكز التدريب الحرفي والتي يبلغ عددها 78 مركزا والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية الى تدريب ورفع كفاءة الشباب والفتيات في مختلف الصناعات الحرفية، ويمكن الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها هذه المراكز من خلال التقدم بنموذج طلب التدريب إلى مركز التدريب الحرفى الذى يتم اختياره من قائمة مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات.

مشروعك:

يقدم المشروع قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لجميع الفئات لتوفير فرص عمل في جميع المحافظات عن طريق عدد من البنوك المشاركة في هذه المبادرة من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) وذلك للفئات العمرية من ٢١ – ٥٥ عام.

نسبة الفائدة وفترة السداد:

فائدة 5% بسيطة ومتناقصة وذلك حسب الشروط التى نص عليها البنك المركزي وكذلك مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصناعية بفائدة 7 %.

حجم القرض أو شرائح القرض:

تنقسم شرائح القروض من 1000جنية حتى 25 ألف، أكبر من 25 ألف حتى 100 ألف، أكبر من 100 ألف حتى250 ألف، أكبر من250 ألف حتى 2 مليون جنية أو أكثر.

يمكن الحصول على القروض من خلال الوحدات المحلية القروية

مشروعات مبادرة حياة كريمة:

ويحتوى تطبيق "فرصتك في قريتك"،على البرامج التى تعمل عليها وزارة التنمية المحلية حيث يحتوى على مشروعات مبادرة حياة كريمة فيما يخص بالمجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل.

واوضحت وزارة التنمية المحلية ان المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأشارت الوزارة انه سيتم افتتاح المجمعات الصناعية للصناعات الحرفية والصغيرة بقرى حياة كريمة قريبا.

منصة أيادى مصر:

كما يحتوى تطبيق فرصتك في قريتك على منصة ايادى مصر التى تروج وتسوق المنتجات التراثية والحرفية عليها .. و هى منصة إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية التى تصنعها السيدات المصريات وأفراد الأسر المصرية، لمنتجات الجلود والفخار والخزف والمشغولات الخشبية والمعدنية والاكسسوارات والمفروشات والمنسوجات والملابس والكروشيه والتطريز والأدوات والمستلزمات المنزلية.

يمكن لاى سيدة من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها على منصة «أيادى مصر» وسيكون المتجر بمثابة موقعها الإلكترونى الخاص، ومن خلاله ستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

وتوفر المنصة خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

ويمكن الانضمام الى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.

مبادرة شغلك في قريتك:

كما تحتوى تطبيق فرصتك في قريتك على مبادرة شغلك في قريتك التى تتم بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل ..و هي مبادرة تمت بالتعاون ما بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات، وتهدف الى توفير فرص عمل لمواطنى القرى مع التركيز على المرأة وبصفة خاصة المرأة المعيلة، والتطوير الفني والمهنى للشباب وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، والمساهمة في زيادة دخل الأسرة، وزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها.

تقوم الوزارة من خلال هذه المبادرة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لتجهيز مجمعات للورش بالقرى بالتعاون مع المطورين الصناعيين، وعلى أن يتقدم أصحاب أفكار المشروعات لصندوق التنمية المحلية لتجهيز النواقص الخاصة بالمشروع والذى يتم تمويله من خلال 6 بنوك وطنية

يحتوي كل مجمع على مزيج من المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وقد وفرت وزارة التنمية المحلية حوالي 384 قطعة أرض بجميع المحافظات بمساحات مختلفة في القرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسيتم طرح الورش بنظام التأجير القابل للتجديد.

تتضمن المبادرة تقديم خدمات التدريب والحصول على التراخيص والتسويق، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى في 4 محافظات هي: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا وسيتم تعميم المبادرة في باقى المحافظات بالفترة القادمة.

صندوق التنمية المحلية:

كما يحتوى تطبيق فرصتك في قريتك على التعريف بصندوق التنمية المحلية ومشروعاته ،ومراكز التدريب الحرفية في المحافظات ،ومشروعك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وفرص عمل للجنسين في المحافظات.

ويوفر الصندوق قروض لتنفيذ أو توسعة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وخاصة المرأة المعيلة والمواطنين في جميع المحافظات.

حجم القرض أو شرائح القرض:

من خمسة آلاف إلى خمسين ألف جنيه.

نسبة الفائدة وفترة السداد:

تبلغ نسبة الفائدة والتي تتضمن الرسوم الإدارية 6% وهى بسيطة ومتناقصة وتكون نسبة الفائدة لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية 4%, كما تنخفض هذه النسبة الى 4% عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية.

شروط الحصول على القرض:

-أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية القروية للمتقدم بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومي.

-أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

-تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

-توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

-مكان التقدم للحصول على القرض: الوحدة المحلية القروية علما بان عدد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية ١٤٤٥ وحدة محلية تعطي جميع المناطق الريفية.

صوتك مسموع :

كما يحتوى فرصتك في قريتك على منظومة صوتك مسموع التى تهدف الى التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم والرد على استفساراتهم.

وتهدف مبادرة صوتك مسموع للتواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم وحل شكواهم في كل المحافظات من خلال الخط الساخن 15330 ، والواتس آب 01150606783 و الفيسبوك https://www.facebook.com/sotakmasmwo ، و التطبيق الرقمي للهاتف المحمول "فرصتك فى قريتك ".

وتتضمن الشكاوى خمس مجالات هي القمامة والتعديات على الأراضى الزراعية و أراضي املاك الدولة والاشغالات والمرافق والبناء المخالف والفساد.

ويتيح استخدام التطبيق الرقمى إمكانية تحديد مجال الشكوى وبالتالي سهولة تصنيفه.