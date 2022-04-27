بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين شقيقين في حادث تصادم بـ دكرنس

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية بينهم طفلين شقيقين علي طريق "دكرنس – ‏المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، تم تحوليهما من مستشفى دكرنس العام إلي ‏مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم علي طريق "دكرنس – ‏المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.‏

وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز ‏دكرنس وجري نقلهم إلي مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين ‏خطيرتين وجري تحويلهما إلي مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.‏

وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في إصابة كل من نسمه إبراهيم راشد، 31 سنة، ومصابة نزيف في ‏الصدر، وكريم أحمد مسعد، 12 سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة ‏الدولي، نهي السعيد أحمد عيسي، 30 سنة، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، وروضة أحمد مسعد ، 8 ‏سنوات، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب عبد الله ‏فتوح عاشور، 35 سنة، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الايسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

من جهة أخري انقلبت مقطورة سيارة نقل ثقيل، أثناء تفريغ حمولة السن على طريق "نوب طريف - ‏السنبلاوين" والجاري أعمال الرصف به وإنقلبت مقطورة السن على سيارة ملاكي تصادف مرورها أثناء ‏عملية التفريغ‎ ‎ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وجرى استدعاء معدات الحملة ‏الميكانيكية لإزالة السن، ورفع المقطورة من على السيارة الملاكي وإستعدال المقطورة وإزالة آثار الحادث‎‎‏ ‏وتم التحفظ على السيارة النقل بمعرفة مركز شرطة السنبلاوين.‏