بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين شقيقين في حادث تصادم بـ دكرنس

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية بينهم طفلين شقيقين علي طريق "دكرنس – المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، تم تحوليهما من مستشفى دكرنس العام إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم علي طريق "دكرنس – المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.
وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز دكرنس وجري نقلهم إلي مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين خطيرتين وجري تحويلهما إلي مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.
وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في إصابة كل من نسمه إبراهيم راشد، 31 سنة، ومصابة نزيف في الصدر، وكريم أحمد مسعد، 12 سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي، نهي السعيد أحمد عيسي، 30 سنة، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، وروضة أحمد مسعد ، 8 سنوات، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب عبد الله فتوح عاشور، 35 سنة، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الايسر.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهة أخري انقلبت مقطورة سيارة نقل ثقيل، أثناء تفريغ حمولة السن على طريق "نوب طريف - السنبلاوين" والجاري أعمال الرصف به وإنقلبت مقطورة السن على سيارة ملاكي تصادف مرورها أثناء عملية التفريغ ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.
وجرى استدعاء معدات الحملة الميكانيكية لإزالة السن، ورفع المقطورة من على السيارة الملاكي وإستعدال المقطورة وإزالة آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة النقل بمعرفة مركز شرطة السنبلاوين.