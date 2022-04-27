أوكرانيا: روسيا تتكبد مزيد من الخسائر منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 22 ألفا و400 جندي روسي وتدمير 939 دبابة و185 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأربعاء.



وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و27 أبريل بلغ حوالي 22 ألفا و400 جندي و939 دبابة و2342 مركبة قتالية مدرعة و421 من الأنظمة المدفعية و149 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و71 من أنظمة الدفاع الجوي و185 طائرة و155 مروحية و1666 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و207 طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و31 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.