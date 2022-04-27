سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

أتابع جيدا قرارات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تلك القرارات التي تتميز بالترحيب الدائم من القوي الوطنية والشارع المصري حيث تتسم أغلب القرارات بتكليف الكفاءات وشخصيات تتلقى التقدير والاحترام لدى المواطن المصري والتي تعمل على ارتقاء المنظومة الصحية ولقد أعرب الكثير عن تبني د.خالد عبدالغفار عودة الحقوق لأصحابها دون مجاملة لأحد مثل تولي د.حسام عبدالغفار متحدثا رسميا لوزارة الصحة وعلى الفور تبادل محرري وزارة الصحة وممثلي الأحزاب والمواطنين التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي لفرحتهم بعودة وزارة الصحة على الطريق الصحيح لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

كما أن تعيين الدكتور عمرو قنديل أولى خطوات إصلاح منظومة الطب الوقائي بمصر وتعيين الدكتور سامح العشماوي لمنصب وكيل وزارة الصحة بالجيزة يعد إنقاذا لقطاع الصحة بالجيزة، كما شملت حركة التنقلات الأخيرة الخاصة بوكلاء الوزارة في المحافظات الكثير من أهل الخبرات العالية.

وبعد صدور هذه القرارات أطلق الأطباء والسياسيين على وزير الصحة وزير عودة الحقوق لأصحابها وهو أمر يسعدنا جميعا ان يكون وزير الصحة رجل يتسم بتلك الصفات الحميدة وأدعو الوزير الاستمرار بتكليف الأفضل وعودة الكفاءات الذين تم الإطاحة بهم في العهد السابق مثل الدكتورة ابتسام زعفان مدير إدارة مستشفيات الجيزة السابق التي أطلق عليها من قبل مواطنين الجيزة أسد الصحة بالجيزة لما تتمتع به من قوة الشخصية وإخلاصها في العمل والعمل علي استقبال استغاثات المرضى من أبناء المحافظة ليل نهار والعمل على حل مشاكلهم ورعاية مصالح المواطنين.

ننتظر عودتها في القريب العاجل حتى يكون جزاء من رفعوا لواء الإخلاص في العمل ورعاية مصالح المواطنين التكريم والدعم.