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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل  ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة  ساحرة مما اثارت اعجاب متابعيها  .

 

حيث أكدت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​، انفصالها عن الممثل التركي ​كرم بورسين​، وذلك بالتزامن مع إنتشار نبأ إرتباطها برجل أعمال تركي.

 

كما ألغت هاندا أرتشيل متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي و قامت  بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم كرم بعد ذلك بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.

 

وجاء الانفصال بسبب رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد، "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير على الدور و تأدية هذا المشهد مع كرم .

هاندا ارتشيل صورة جديدة إطلالة ساحرة تركي انستجرام الفن

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