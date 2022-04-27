عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهن الطبية: 61 مليون جنيه زيادة بقيمة أصول "الثروة الحيوانية" بعد تطويرها

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - مفوض من الاتحاد- إن مجلس إدارة الشركة تمكن خلال عام 2021 من تحقيق الكثير من الإنجازات والتطويرات للشركة، وإنهاء العديد من التراخيص لتشغيل مزرعة الحلاب والتسمين والمحجر والتى أدت بدورها إلى تحقيق 61 مليون و326 ألف جنيه أرباح رأسمالية – زيادة فى قيمة الأصول نتيجة التطوير-.

وأوضح القاضى، أن الاتحاد حصل على رخصة تشغيل لكل من قطاعي الحلاب والتسمين، فضلا عن شهادتى أيزو 9001، و22001، وشهادة القيمة المضافة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للقيام بأعمال الاستيراد من الخارج دون أية قيود أو عقبات، لافتا إلى حصول الاتحاد على الموافقة الاستيرادية بعدد 4 آلاف رأس، مشيرا إلى الانتهاء من تسجيل المزرعة فى هيئة سلامة الغذاء، وإدخال تحسينات وتطويرات في الزراعة، والتخطيط لإنتاج زيت زيتون من إنتاج المزرعة وإنشاء خط لتصنيع منتجات ألبان باسم اتحاد المهن.

طب بيطرى السويس يحصن 8846 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

طب بيطري الغربية: تحصين 37 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار

وأشار أمين الصندوق المساعد، إلى نجاح الاتحاد فى زيادة إنتاجية اللبن من 11 طنا يوميا إلى 14.6 طنا يوما خلال 2021، عن طريق تحسين مياه شرب الأبقار واستبدالها من مياه مالحة إلى مياه بحرية، وتحسين نوع العليقة الخاصة بالتغذية عن طريق عمل مدشة لدش الذرة بالمزرعة بدلا من شراء نوعيات غير معلوم مصدرها لكونها مدشوشة، لافتا إلي أنه من المخطط أن يصل حجم الإنتاج اليومى من الألبان إلى 25 طن خلال العام المقبل.

الطب البيطري بالغربية:تحصين 250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مديحة حسني عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط لفترة ثانية

ولفت إلى إنهاء اجراءات ترخیص محجر باسم الشركة، وتأجيره للغير لتحقيق إيراد خارج نشاط الشركة، والانتهاء من إنشاء خزان بسعة 3600م، لتخزين المياه البحري فى المزرعة، موجها الشكر لكل أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين المخلصين بها لمساهمتهم بقدر كبير فى هذه الإنجازات.
 

الثروة الحيوانية المهن الطبية هيئة سلامة الغذاء القيمة المضافة نقابات المهن الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ أحمد ليلة برئاسة المهن الطبية للأدوية

لمدة يومين.. اتحاد نقابات المهن الطبية يفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج

ترشيحاتنا

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

الحكومة: تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من النبي

الجيش الصيني يتدخل.. بكين ترد على "استفزاز" أمريكا في مضيق تايوان

بعد 48 عاما..اتحاد السلة يقرر أحقية الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 75/74

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ