جامعة مطروح تبحث استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة مطروح تعقد جلستها الـ 50 لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الخمسين، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد بالكيلو ٩ بمدينة مرسى مطروح.

وقدم رئيس جامعة مطروح، التهنئة لأعضاء المجلس، وجميع منسوبي الجامعة، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وناقش رئيس الجامعة مع العمداء استعدادات الكليات لامتحانات نهاية العام الدراسي من العام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، وإعلان جداول الامتحانات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر أبريل 2022، وتوجه بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، وسعيهم الدائم إلى زيادة عدد الأبحاث، والمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت الموافقة على لائحة كليتي الطب البيطري والتمريض بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس ورفعهما للمجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا الموافقة على مقترح بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس على منح طالب درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية دور سبتمبر 2021، ومنح أربعة طلاب درجة الدبلوم العام في التربية فصل الخريف 2020، ومنح طالب درجة الدبلوم المهنية في التربية الخاصة.

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص الإنتاج الحيواني والسمكي، ومنح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الدبلوم الخاص تخصص إرشاد نفسي، فصل خريف 2021.