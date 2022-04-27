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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مياه القاهرة: طوارئ حتى نهاية إجازة العيد ووقف الراحات بقطاعات التشغيل والصيانة

صدى البلد

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس  شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة؛ لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيمى، إنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء قطاعات الشركة، لضمان العمل على مدار ٢٤ ساعة ومنع الإجازات والعطلات والراحات بقطاعات التشغيل والصيانة، حتى انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين الواردة إلى الخط الساخن بالشركة والعمل على حلها فوراً، والتواصل الكامل مع غرف العمليات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك من خلال خطة عمل تم وضعها مسبقا استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

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وشدد رئيس الشركة، على استمرار عمل مديرى محطات  ومديرى المعامل، والعاملين بالخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية بجميع أفرع الشركة، وجاهزية فرق الصيانة والشبكات، لإدارة التشغيل والصيانة.

وأضاف، أن استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب، ومتابعة الاعطال الطارئة، وحلها فورا، كما تم تقسيم فريق المناوبة، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،  للتصدى لأى مشكلات بالقطاع، وضمان وصول المياه النقية إلى جميع المواطنين، والتنسيق الكامل مع إدارة المشروعات بالشركة لاستمرار الأعمال الضرورية والقومية دون توقف، حتى يمكن للشركة الانتهاء من الأعمال التى تقوم بها طبقا للجدول الزمنى.

وأوضح، أن إدارة المعامل بالشركة تعمل بكامل طاقتها، بجميع فروع الشركة لضمان جودة المياه، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع شركة الصرف الصحى.

مياة الشرب القاهرة الكبرى عيد الفطر قطاعات التشغيل والصيانة الخط الساخن

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