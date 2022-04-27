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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رمسيس: تكليف الرئيس بوضع رؤية للنهوض بالبورصة سيجعلها منصة لدخول الاستثمارات الأجنبية

حنان رمسيس خبيرة
حنان رمسيس خبيرة سوق المال

قالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز أهمية البورصة كمنصة للتمويل ومنصة للاستثمار وأيضا منصة لدخول الاستثمارات الأجنبية ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكليف الرئيس لـ الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، سيعيدها للاقتصاد ويجعلها تدعم النمو وتساهم في الناتج القومي الإجمالي.

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وأكدت على ضرورة تحديد إطار زمني للطروحات في البورصة وكذلك تحديد أسلوب الطرح لشركات الخدمة الوطنية في البورصة والإسراع بتلك الطروحات ومراعاة اتاحة فرصة استثمارية للأفراد لإتاحة الفرصة لهم في عودة استثماراتهم للبورصة في شركات ناجحة.

كما أكدت أيضا على ضرورة  تشكيل لجنة اقتصادية مكونة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ومستثمري البورصة وصانعي السوق لتنمية القدرة الاستثمارية للدولة بفكر رجال الاعمال والقطاع الخاص.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

كما كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.

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