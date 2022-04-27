حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه ١٠ ألاف جنيه، وكفالة ١٠ ألاف جنيه، في الدعوتين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى الأولى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأقيمت دعوى جديدة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.



ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 سنة 22، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي