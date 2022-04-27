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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يسلم 25 سماعة طبية لـ 13 طالبا من ضعاف السمع

صدى البلد

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم ، تم توزيع 25 سماعة طبية على 13 طالباً من ضعاف السمع من ذوى الهمم ، وذلك بقاعة مجلس الجامعة ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لرعاية الطلاب ، و عبد الله محمد عطيه مدير صندوق التكافل لرعاية الطلاب ، وعدد من الطلاب من ذوى الهمم وأسرهم.

 

أضاف رئيس الجامعة انه يأتي ذلك بناءً على توجيهاته لصندوق التكافل لرعاية الطلاب بشراء سماعات طبية لأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم على بأعلى كفاءة لتمكنهم من الاندماج خلال العملية التعليمية، وذلك بعد الكشف الطبي على الطلاب بقسم السمعيات بكلية الطب برئاسة الدكتورة سها مكى.

 

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهودا كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الابداع الفكري والفني والعلمي لديهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

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كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسر وأولياء أمور ذوى أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من ذوي الهمم، داعياً إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياة، متمنياً لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

 

وأكد الدكتور عاطف حسين حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب، وإتاحة جميع المقررات الدراسية بشكل يسمح بالدمج بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية داخل سوق العمل.

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