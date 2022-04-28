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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

لإحياء التراث.. أول معرض مختص للخطوط العربية والزخرفة الإسلامية في دمياط.. شاهد

معرض مختص للخطوط
معرض مختص للخطوط العربية والزخرفة الإسلامية في دمياط

يعتبر معرض الخط العربي الاول بدمياط، حدث له صدى كبير داخل الوسط الازهرى بدمياط ، حيث انه لأول مرة يقام معرض الخط العربي باشراف مكتبة الأزهر الشريف، وذلك بمنطقة دمياط الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الدكتور السيد الجنيدي والدكتور أحمد علام.

 ويضم المعرض لوحات الزخرفة الإسلامية و الخط العربي بأنواع مختلفة للخطوط، منها خط الثلث والنسخ والكوفي ومنها الفارسي ومنها أيضا الديواني.

ومن جانبه قال عادل فلفلة أحد المشرفين في المعرض، أن  المعرض أول معرض للخطوط العربية بمنطقة دمياط الأزهرية، وأنه يحمل لوحات كثيرة ومتنوعة .

بينما قال محمود الزفتاوي أحد منسقي المعرض، أن الهدف من  المعرض احياء التراث واللغه العربية والخط العربي، إظهارها بشكل مستمر 

بينما قالت رشا قاسم أحد من منظامين المعرض، أن اللوحات يوجد بها تنوع في الخطوط، و نوع الزخرفة سوا كانت إسلامية أو تركيا و نوع أخرى و كل نوع له ألوانه الخاصة حتى تظهر بشكل جمالي ساحر .

و تم تكريم القائمين على المعرض من الدكتور الجنيدي و عبر لهم على مدى جمال اللوحات و تنسيق المعرض.

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