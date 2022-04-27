سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس فى مصر

طرحت شركة ميتسوبيشي اليابانية سياراتها متعددة الاستخدامات SUV ، الجديدة فى السوق المصرى موديل 2022 من طراز إكليبس كروس فيس ليفت ، منذ فترة ، ومع تغير الاسعار وارتفاعها ، اعلن الوكيل المحلى للشركة على عدد من التغيرات فى الاسعار .

السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وكانت قد اعلنت شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر ، أن السيارة طراز إكليبس كروس موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار فئتين وتخفيضات في فتتين أخرتين .

و تتسارع السيارة إكليبس كروس موديل 2022 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وتحصل السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

وتاتى السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء .

السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات .

السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

اما عن اسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 :

- فئة INSPORT GLX 2022 بسعر 472,000 جنيه

- فئة INSPIRE GLS 2022 بسعر 522,000 جنيه

- فئة INSTYLE GLS 2022 بسعر 562,000 جنيه

- فئة INFINITY GLS 2022 بسعر 602,000 جنيه