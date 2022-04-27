سوتس بالعربي الحلقة 26..انفصال أحمد داود وآسر ياسين عن علاقاتهما السابقة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل سوتس بالعربي، وقوع آدم منصور في أزمة بسبب محاولة قدري تعيين مساعدة له اتضح أنها تخرجت في نفس العام مع آدم “دفعته” وكانت ستكشف أزمة عدم تخرجه لولا تدخل فريدة.

طلب زين ثابت من فريدة إيقاف قرار تعيين مساعدة قدري ونفذت الخطة ما وضعه في موقف محرج أمام السيدة التي يعجب بها وحاول التقرب منها عن طريق تعيين شقيقتها في مكتب المسيري زيدان.

في الوقت نفسه دافع زين وآدم في قضية تورط شاب في حادث سيارة ومحاولة والدته دفع أموال مقابل عدم حبسه، ولكن محامية الضحية أصرت على دفع تعويض وتعيينها في مكتب المسيري زيدان في مقابل عدم وصول القضية إلى القضاء.

في نهاية الحلقة انفصل آدم منصور عن هدى حبيبته من الماضي التي تواصلت معه مجددا بعد وفاة جدته وبعد تفكير وتدخل ليلى قرر قطع علاقته بها مجددا، فيما اضطر زين ثابت إلى توديع حبيبته السابقة التي عادت للتواصل معه أيضا أثناء أزمة قضيته الشهيرة لكن مرض شقيقها اضطرها إلى تركه والسفر إلى أمريكا.

ويشارك داود وآسر بطولة مسلسل سوتس بالعربي النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.