عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان ألتيما 2023 بواجهة رياضية وأفضل نظام معلومات وترفيه ..صور

صدى البلد

رصدت العدسات التجسسية النموذج الاختباري الجديد من السيارة اليابانية المميزة نيسان ألتيما موديل 2023 والتي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام للولايات المتحدة الامريكية، بعد منحها إنعاشًا خفيفًا يركز بشكل أساسي على الواجهة الأمامية.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

عرضت نيسان ال الجيل السادس الجديد كلياً من ألتيما في معرض نيويورك للسيارات عام 2018، لذا فليس من المفاجئ أن تحصل السيارة السيدان الشهيرة على تحديث خارجي شامل لتصميمها.

قامت نيسان بتغطية السيارة بالعديد من التمويهات لأخفاء تفاصيلها  ولكن رغم ذلك، يمكن رؤية مصد أمامي أكثر عدوانية مع مآخذ أكبر تتميز بإطارات سوداء، كما تم تجهيز سيارة السيدان بشبكة جديدة ذات قضبان أفقية رفيعة وشكل حرف V أقل وضوحًا.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

من المثير للاهتمام ملاحظة أن طراز المواصفات الأمريكية لا يعتمد المصابيح الخلفية المحدثة الموجودة في متغير المواصفات الصينية التي تم التقاطها في وقت سابق من هذا الشهر.

ستأتي نيسان التيما موديل 2023 من الداخل بالعديد من التحديثات أيضا مثل نظام المعلومات والترفيه الجديد كليًا، حيث تحتوي كذلك على شاشة أكبر بكثير من نظام 8 بوصة الحالي بالإضافة إلى حواف أصغر وتصميم مستطيل أكثر، وتعتبر هذه ليست التغييرات الوحيدة حيث توجد مجموعة مفاتيح جديدة أسفل الشاشة.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

من المفترض أن يتم ترحيل خيارات المحرك من النموذج الحالي نظراً لأنها عملية تحديث خارجية فقط، حيث تشير التوقعات الى انها ستأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج ما يصل إلى 188 حصانًا وعزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر. كذلك يُتوقع أن يتم ربطها بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 236 حصان وعزم دوران يبلغ 362 نيوتن متر.

 

لا يزال توقيت سيارة ألتيما المحسّنة غير واضح، لكن يُتوقع طرحها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. 

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه
العدسات التجسسية نيسان التيما نيسان التيما السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الحبس عامين لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

الأوفر برايس يضرب جميع سيارات هيونداي في السوق المصري.. تفاصيل

جيب تكشف واجونير وجراند واجونير بنسخ هجينة في عام 2025.. صور

نظرة شاملة على سيارة GMC يوكون دينالي.. صور

سيارات رينج روفر الجديدة.. تقنيات عصرية رائدة ومحركات عصرية.. صور

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء.. صور

مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان.. صور

فيراري Monza SP2 تتألق على حلبة السباق.. فيديو

أستون مارتن تتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل في 2024.. صور

ترشيحاتنا

مقصد لكل مريد| طقوس المصريين لاستقبال عيد الفطر في الحسين .. صور

تشيلي والأرجنتين | 9 دول على موعد مع القمر الأسود 30 أبريل

ثواب صلاة التسابيح.. كيفيتها وفضل أداءها في ليلة السابع والعشرين

جابر مان!.. القرموطي: تجاوزت معاناتي من فوبيا القطط.. فيدو

بحلم بيها.. علاء مرسي : بحب ميرفت أمين بقالي 25 سنة |فيديو

من 1 مايو.. تراجع أسعار الحديد في جميع المصانع .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ