نيسان ألتيما 2023 بواجهة رياضية وأفضل نظام معلومات وترفيه ..صور

رصدت العدسات التجسسية النموذج الاختباري الجديد من السيارة اليابانية المميزة نيسان ألتيما موديل 2023 والتي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام للولايات المتحدة الامريكية، بعد منحها إنعاشًا خفيفًا يركز بشكل أساسي على الواجهة الأمامية.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

عرضت نيسان ال الجيل السادس الجديد كلياً من ألتيما في معرض نيويورك للسيارات عام 2018، لذا فليس من المفاجئ أن تحصل السيارة السيدان الشهيرة على تحديث خارجي شامل لتصميمها.

قامت نيسان بتغطية السيارة بالعديد من التمويهات لأخفاء تفاصيلها ولكن رغم ذلك، يمكن رؤية مصد أمامي أكثر عدوانية مع مآخذ أكبر تتميز بإطارات سوداء، كما تم تجهيز سيارة السيدان بشبكة جديدة ذات قضبان أفقية رفيعة وشكل حرف V أقل وضوحًا.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

من المثير للاهتمام ملاحظة أن طراز المواصفات الأمريكية لا يعتمد المصابيح الخلفية المحدثة الموجودة في متغير المواصفات الصينية التي تم التقاطها في وقت سابق من هذا الشهر.

ستأتي نيسان التيما موديل 2023 من الداخل بالعديد من التحديثات أيضا مثل نظام المعلومات والترفيه الجديد كليًا، حيث تحتوي كذلك على شاشة أكبر بكثير من نظام 8 بوصة الحالي بالإضافة إلى حواف أصغر وتصميم مستطيل أكثر، وتعتبر هذه ليست التغييرات الوحيدة حيث توجد مجموعة مفاتيح جديدة أسفل الشاشة.

نيسان ألتيما 2023 تأتي بواجهه رياضية وافضل نظام معلومات وترفيه

من المفترض أن يتم ترحيل خيارات المحرك من النموذج الحالي نظراً لأنها عملية تحديث خارجية فقط، حيث تشير التوقعات الى انها ستأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج ما يصل إلى 188 حصانًا وعزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر. كذلك يُتوقع أن يتم ربطها بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 236 حصان وعزم دوران يبلغ 362 نيوتن متر.

لا يزال توقيت سيارة ألتيما المحسّنة غير واضح، لكن يُتوقع طرحها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.