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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أستشير زوجي في عملي وأخطط للعودة للغناء.. أبرز تصريحات هنادي مهنا لصدى البلد

صدى البلد

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

هنادى مهنا بصحبة أكرم حسنى من كواليس مسلسل مكتوب عليا .. شاهد

أبرز تصريحات هنادي 

وفي حوار خاص مع "صدى البلد" كشفت هنادي مهنا كواليس تحضير دورها في مكتوب عليا، ورأيها في نجاح العمل، وتجربة التعاون مع أكرم حسني لأول مرة. 

لمزيد من التفاصيل وتصريحات هنادي مهنا شاهد الفيديوجراف التالي:

مكتوب علي اكرم حسني هنادي مهنا أبطال مسلسل مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا صدى البلد

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