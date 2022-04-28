أستشير زوجي في عملي وأخطط للعودة للغناء.. أبرز تصريحات هنادي مهنا لصدى البلد

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز تصريحات هنادي

وفي حوار خاص مع "صدى البلد" كشفت هنادي مهنا كواليس تحضير دورها في مكتوب عليا، ورأيها في نجاح العمل، وتجربة التعاون مع أكرم حسني لأول مرة.

لمزيد من التفاصيل وتصريحات هنادي مهنا شاهد الفيديوجراف التالي: